Развожаев: Путин на прямой линии показал мастер-класс по умению слышать людей
Президент России Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции не только ответил на
десятки важных вопросов от простых россиян и журналистов, но также показал руководителям всех уровней блестящий мастер-класс, как нужно слушать и слышать людей. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился впечатлениями после прямой линии президента РФ Владимира Путина. Видео © Telegram / РаZVожаев
Градоначальник отметил, что президент много говорил об укреплении суверенитета, в том числе финансового и экономического, об устойчивости банковской системы, о снижении безработицы и социальной поддержке населения. Также глава государства много внимания уделил специальной военной операции. Задача денацификации, демилитаризации, а также сохранения нейтрального статуса Украины остаётся актуальной, указал Развожаев.
Также глава Севастополя обратил внимание, что президенту поступило более двух миллионов обращений со всей России.
"Ещё раз подчёркиваю: хотя в эфире вопросы из Севастополя не прозвучали, на них обязательно будут даны ответы. Будем отрабатывать все поступившие обращения совместно с Народным фронтом", — заверил Развожаев в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что совмещённая прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным шла чуть более четырёх часов. В ходе мероприятия российский лидер затронул целый ряд тем, в том числе экономику, внешнюю политику и спецоперацию на Украине. Всего Путин ответил на 67 вопросов. Глава Кубани Вениамин Кондратьев после выступления лидера РФ назвал формат прямой линии уникальным и живым, ориентированным на реальную жизнь, а сенатор Константин Косачёв подчеркнул, что Путин на прямой линии подтвердил неизменность целей СВО.
ТАСС / Донат Сорокин