Развожаев: Путин на прямой линии показал мастер-класс по умению слышать людей

Президент России Владимир Путин на совмещённой прямой линии и пресс-конференции не только ответил на десятки важных вопросов от простых россиян и журналистов, но также показал руководителям всех уровней блестящий мастер-класс, как нужно слушать и слышать людей. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился впечатлениями после прямой линии президента РФ Владимира Путина. Видео © Telegram / РаZVожаев

Градоначальник отметил, что президент много говорил об укреплении суверенитета, в том числе финансового и экономического, об устойчивости банковской системы, о снижении безработицы и социальной поддержке населения. Также глава государства много внимания уделил специальной военной операции. Задача денацификации, демилитаризации, а также сохранения нейтрального статуса Украины остаётся актуальной, указал Развожаев.

Также глава Севастополя обратил внимание, что президенту поступило более двух миллионов обращений со всей России.