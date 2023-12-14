Глава Тувы Ховалыг: За выступлением Путина на прямой линии наблюдал весь мир

Россия под руководством Владимира Путина стала основным игроком на мировой политической арене, поэтому за выступлением лидера РФ на совмещённой прямой линии и пресс-конференции наблюдал весь мир. Об этом заявил глава Тувы Владислав Ховалыг.

По его словам, президент чётко выдержал паритет между внутренней, внешней политикой и военной тематикой. В частности, в ходе выступления Путин подчеркнул растущий товарооборот между Россией и Китаем. Это риторика, по словам Ховалыга, крайне важна для его региона, ведь именно через Туву будет проходить железная дорога, предусмотренная проектом нового международного транспортного коридора Россия – Монголия – КНР.

"Для нас слова президента станут импульсом к действию. Прозвучало много поручений в социально-экономической сфере. Россия под руководством Владимира Владимировича стала основным игроком на мировой политической арене, поэтому за его выступлением сегодня, без сомнения, наблюдал весь мир", — написал глава Тувы в телеграм-канале.