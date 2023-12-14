Политолог объяснила, почему Путин начал прямую линию с заявлений об экономике

Президент России Владимир Путин начал совмещённую прямую линию и пресс-конференцию с заявлений о достижениях отечественной экономики, чтобы продемонстрировать населению то, что многочисленные санкции Запада не принесли ожидаемого результата. Таким мнением поделилась политолог Анна Богачёва.

Специалист отметила, что в ситуации серьёзного информационного давления, которое сопровождало антироссийские санкции, жителям нашей страны необходимо знать, что ограничения Запада не только не произвели предполагаемого эффекта, но и то, что власти оперативно реагируют на все вызовы извне. На самом же деле государство на регулярной основе следит за ситуацией и здраво оценивает финансовые позиции России, о чём и говорил президент.

"Поэтому Путин начал своё выступление именно с экономических показателей и отдельно отметил, что посменно увеличивается такой важный социально-экономический фактор, как продолжительность жизни. Всё это — демонстрация уверенности в настоящем и будущем", — приводит слова Богачёвой телеканал "360".