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14 декабря, 15:48

"Ориентирован на реальную жизнь": Глава Кубани назвал уникальным формат прямой линии с Путиным

Глава Кубани Кондратьев назвал уникальным и живым формат прямой линии с Путиным

<p>Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Метцель</p>

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Метцель

В ходе сегодняшней совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина было затронуто много вопросов, волнующих россиян: от стоимости продуктов и платных дорог до расширения мер поддержки промышленности и сельского хозяйства. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Прозвучали и вопросы из нашего края. Увидел много тем из других субъектов, которые применимы и к нашему региону. Будем работать по этим направлениям", написал Кондратьев в своём телеграм-канале.

Глава Кубани назвал такой формат уникальным и подчеркнул, что он получился очень живым, ориентированным на реальную жизнь и ёмким в оценках главы государства.

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Напомним, "Итоги года с Владимиром Путиным" шли чуть более четырёх часов. В ходе мероприятия российский лидер затронул целый ряд тем, в том числе экономику, внешнюю политику и спецоперацию на Украине. Всего он ответил на 67 вопросов.

Дарья Нарыкова
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