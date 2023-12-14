"Ориентирован на реальную жизнь": Глава Кубани назвал уникальным формат прямой линии с Путиным
Глава Кубани Кондратьев назвал уникальным и живым формат прямой линии с Путиным
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Метцель
В ходе сегодняшней совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина было затронуто много вопросов, волнующих россиян: от стоимости продуктов и платных дорог до расширения мер поддержки промышленности и сельского хозяйства. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Прозвучали и вопросы из нашего края. Увидел много тем из других субъектов, которые применимы и к нашему региону. Будем работать по этим направлениям", — написал Кондратьев в своём телеграм-канале.
Глава Кубани назвал такой формат уникальным и подчеркнул, что он получился очень живым, ориентированным на реальную жизнь и ёмким в оценках главы государства.
Напомним, "Итоги года с Владимиром Путиным" шли чуть более четырёх часов. В ходе мероприятия российский лидер затронул целый ряд тем, в том числе экономику, внешнюю политику и спецоперацию на Украине. Всего он ответил на 67 вопросов.