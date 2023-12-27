Путин поручил предусмотреть в законодательстве доплаты за наставничество
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество. Соответствующее заявление он сделал в ход заседания Государственного совета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.
"Наряду с моральными должны существовать и материальные стимулы поощрения такого значимого для страны труда. Поэтому возможности начисления доплат за работу наставников нужно предусмотреть законодательно", — сказал глава государства.
Ранее в ходе заседания Владимир Путин нашёл важным не превращать наставничество в "принудиловку". По его словам, в этом деле важно сохранить живой дух.
Kremlin.ru