Путин нашёл важным не превращать наставничество в "принудиловку"

Наставничество в России не должно оказаться принудительным или загнанным в бюрократические рамки. Такое заявление сделал в среду, 27 декабря, президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.

"Важно сохранить именно живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку", — подчеркнул российский лидер.

Путин назвал наставничество почётной миссией и призвал создать такие условия, чтобы как можно больше людей "искренне стремились передавать опыт, наставлять".