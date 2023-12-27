Путин нашёл важным не превращать наставничество в "принудиловку"
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Наставничество в России не должно оказаться принудительным или загнанным в бюрократические рамки. Такое заявление сделал в среду, 27 декабря, президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.
"Важно сохранить именно живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку", — подчеркнул российский лидер.
Путин назвал наставничество почётной миссией и призвал создать такие условия, чтобы как можно больше людей "искренне стремились передавать опыт, наставлять".
Напомним, что ещё в марте в ходе открытия Года педагога и наставника Владимир Путин заявлял, что вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего. Президент неоднократно говорил и о том, что в России будет продолжаться формирование "суверенной системы образования", что является чрезвычайно важной и базовой вещью.