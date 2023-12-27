В Госдуме назвали традицию наставничества частью национального кода россиян

Россия всегда была солидарным обществом, в котором были сильны традиции наставничества. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог, депутат Государственной думы Олег Матвейчев. По его словам, обращение к этой теме на самом высоком уровне имеет глубокий символизм. Возрождение традиций наставничества и инициативы президента Владимира Путина по повышению престижа педагогов создают надёжную базу для будущего России. И неслучайно проходящий в эти декабрьские дни Госсовет посвящён именно этой теме.

По словам Матвейчева, Россия стала государством-цивилизацией, в том числе благодаря солидарности, то есть благодаря тому, что мы всегда действовали заодно, меньше конкурировали друг с другом и стремились помогать ближнему. Наставничество — один из способов передачи знаний и навыков от более опытного к менее опытному, причём возраст здесь порой значения не имеет. В России часто младшие учат старших, к примеру, когда продвинутая молодёжь обучает своих бабушек и дедушек, стариков пользоваться гаджетами и социальными сетями.

Помощь ближнему с энтузиазмом встречается нашим обществом, это действительно часть нашего кода, и мы даже иногда не представляем, что может быть как-то по-другому. А вот, скажем, если бы вы поехали в Америку, то обнаружили, что в американских школах и, вообще, кстати, в американском обществе в значительной степени распространён такой афоризм, который звучит как "help yourself", то есть "помогай себе сам". Мол, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Собеседник Лайфа напомнил, что в Советском Союзе наставничество было официальным. То есть если молодой рабочий приходит в цех какой-то или участок, то за ним обязательно закреплялся наставник из более опытных и старших, и он не оставлял подопечного до тех пор, пока рабочий не получит определённую категорию. Но часть этого культурного кода россиян пытались разрушить в 1990-е годы, причём действовали через систему образования. Гражданам внушали, что школа вообще не должна заниматься воспитанием, что не должно быть никакой помощи отстающим, пропала традиция шефства старших над младшими, зато появились платные репетиторы. На этом фоне, рассуждает Матвейчев, упал и престиж самих учителей. А с деградацией наставничества, добавил он, деградировало и всё общество целиком.

Матвейчев отметил, что ситуация стала меняться только благодаря личному участию Владимира Путина и его интересу к этой теме. В качестве примера он привел и майские указы, которые подняли на новый уровень материальное благосостояние учителей, и цифровизацию российских школ и всего образовательного процесса, и появление детских и молодёжных организаций, где снова возрождается традиция наставничества, а следом за ним снова повышается авторитет учителя, наставника, педагога.