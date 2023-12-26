Губернаторы обсудили повышение престижа педагогов перед президиумом Госсовета

Во вторник, 26 декабря, в Москве состоялся семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника". В нём приняли участие губернаторы, представители Администрации Президента России, а также члены правительства и эксперты. Какие вопросы обсуждались в рамках мероприятия, Лайфу рассказали главы регионов.

Так, глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков отметил, что сегодня региональные власти уделяют особое внимание воспитанию детей и молодёжи. В частности, он привёл в пример один из самых ярких проектов "Дети Героев", который реализуется в КБР с весны текущего года. Его главная цель — оказание различной поддержки детям из семей участников СВО.

Глава КБР Казбек Коков — о региональном проекте "Дети Героев". Видео © LIFE

"Мы особое внимание уделили именно детям, чьи отцы сегодня выполняют задания, именно участвуя в специальной военной операции. Это целый комплекс мер, где предусмотрена группа координаторов, именно как наставников, сами классные руководители входят в эту программу. И нацелена она на то, чтобы не оставить детей одних в сложной ситуации. Именно через мониторинг. Самая главная задача — вовремя оказать им помощь, в том числе психологическую", — заявил Коков.

Глава Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что в регионе за последние годы существенно наладился состав педагогов. В частности, доля учителей в возрасте до 30 лет сегодня там составляет 17,3%, что больше среднероссийского в полтора раза. Однако в целом же по стране остаются проблемы с молодыми кадрами.

Глава Камчатского края Владимир Солодов — о дефиците молодых педагогов в школах. Видео © LIFE

"Главная проблема, я считаю, что молодёжь, заканчивая педагогические вузы, не приходит в школу и у нас сохраняется в школах перекос в сторону старшего поколения. Это хорошо с точки зрения преемственности опыта, но, конечно, системно это плохо с точки зрения создания будущей основы и современной школы. Поэтому я считаю, что, если говорить о том, чтобы что-то не получилось пока, это как раз существенно дорастить нормы молодых учителей в школах", — отметил камчатский губернатор.

В свою очередь губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что на Госсовете обсуждался вопрос привлечения бойцов СВО к преподавательской деятельности. В частности, они могли бы вести уроки начальной военной подготовки или патриотические занятия.

Глава Курганской области Вадим Шумков — о привлечении бойцов СВО к работе в школах. Видео © LIFE

"Мы говорили, что одной из форм социализации для ребят, возвращающихся с СВО, могло бы быть их привлечение в статус советника по воспитательной работе либо в качестве педагогов, которые занимаются начальной военной подготовкой", — отметил Шумков.