Эксперты рассказали, у кого в 2023 году быстрее всего росли зарплаты

Стало известно, в каких сферах зафиксирован самый высокий темп роста зарплатных предложений в России в уходящем году. Как передаёт газета "Известия" со ссылкой на соответствующее исследование, наибольший рост этого показателя произошёл в областях образования, культуры, а также на госслужбе.

По данным экспертов сервиса "Работа.ру", средний оклад специалистов из этих сфер увеличился на 20% — с 45 до 54 тысяч рублей. Гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин в беседе с журналистами отметил, что основным драйвером динамики роста зарплат является конкуренция, а повышенный спрос наблюдается в строительстве, IT-секторе и логистике.

Результаты исследования также говорят о том, что сферами с самыми низкими темпами роста зарплат в 2023 году стали строительство и IT. Заместитель гендиректора "Работа.ру" Александр Ветерков считает, что так происходит из-за того, что сотрудники таких предприятий и так получают высокие заработные платы.

"Росту зарплат способствует инфляционная спираль. Растут цены — работники просят больше денег или уходят туда, где лучше платят. Уходят сотрудники — компаниям нужно искать новых и приходится повышать стоимость товаров или услуг. Растут цены — кадры снова будут просить прибавок или покидать организацию", — считает финансовый эксперт, автор телеграм-канала"Экономизм" Алексей Кричевский.