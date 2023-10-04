"Дойти до каждого учителя": Путин призвал фонд "Талант и успех" расширить работу в регионах

Российский лидер Владимир Путин призвал образовательный фонд "Талант и успех" расширить сферу деятельности на региональном уровне. Также, по словам президента, организация могла бы предложить негосударственные меры поддержки региональным центрам "Сириуса" и лучшим школам страны.

"Прежде всего необходимо существенно расширить вашу работу на региональном уровне, в буквальном смысле дойти до каждого учителя, помочь ему освоить передовые практики и лучшие методики. Сейчас мы встречались с преподавателями "Сириуса", со школьниками, они как раз об этом и говорили", — сказал президент в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".

Российский лидер отметил, что особые полномочия предполагают более высокий уровень задач и ответственность, для этого у фонда есть соответствующие компетенции. Вместе с тем Путин поблагодарил "Сириус" за работу в новых регионах и посоветовал активнее развивать сотрудничество с дружественными странами, то есть выходить на более глобальный уровень.

Напомним, фонд "Талант и успех" был создан центром "Сириус" в 2015 году по инициативе президента РФ на базе Олимпийского парка. Ежемесячно в "Сириусе" проходят подготовку около 800 детей из всех регионов страны, проявивших выдающиеся способности в разных областях естественных и гуманитарных наук, искусств и спорта. Проезд и пребывание в центре для детей бесплатные.