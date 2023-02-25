Кириенко заявил, что российские педагоги находятся на линии фронта борьбы за будущее

Российские педагоги воспитывают талантливую молодёжь и находятся на линии фронта борьбы за будущее. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Не менее важно, что то, чем занимаются сегодня наши педагоги, — это тоже линия фронта, линия фронта за будущее", — сказал он на педагогической дискуссии "Год педагога и наставника глазами педагога".

Кириенко указал, что собравшиеся на мероприятии педагоги — настоящие профессионалы и люди, которые заслуживают колоссального уважения и огромной благодарности от общества и страны в целом.

Кириенко также напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. По его мнению, будущее страны зависит от того, во что будет верить подрастающее поколение, насколько оно вырастет патриотами.