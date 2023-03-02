Путин: Вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего
Президент России Владимир Путин в ходе открытия Года педагога и наставника по видео-конференц-связи (ВКС) заявил, что вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего.
"Вопросы обучения, наставничества — это всегда обращение к будущему", — отметил глава государства.
Путин также заявил, что в России будет продолжаться формирование "суверенной системы образования", что является чрезвычайно важной и базовой вещью.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют подходящих аналогов.
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