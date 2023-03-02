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2 марта, 12:51

Путин: Вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего

Президент России Владимир Путин в ходе открытия Года педагога и наставника по видео-конференц-связи (ВКС) заявил, что вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего.

"Вопросы обучения, наставничества — это всегда обращение к будущему", — отметил глава государства.

Путин также заявил, что в России будет продолжаться формирование "суверенной системы образования", что является чрезвычайно важной и базовой вещью.

Кириенко заявил, что российские педагоги находятся на линии фронта борьбы за будущее

Кириенко заявил, что российские педагоги находятся на линии фронта борьбы за будущее

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют подходящих аналогов.

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Kremlin.ru

Артур Белкин
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