Путин: Вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего

Президент России Владимир Путин в ходе открытия Года педагога и наставника по видео-конференц-связи (ВКС) заявил, что вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего.

"Вопросы обучения, наставничества — это всегда обращение к будущему", — отметил глава государства.

Путин также заявил, что в России будет продолжаться формирование "суверенной системы образования", что является чрезвычайно важной и базовой вещью.