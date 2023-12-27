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27 декабря, 15:05

Путин поручил кабмину разработать системные подходы по оплате труда учителей

Труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам. Об этом заявил президент России Владимир Путин и поручил правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда педагогов.

Путин поручил разработать системные подходы по оплате труда педагогов. Видео © LIFE

"Нужно совершенствовать и делать более справедливыми меры оплаты труда педагогов. Труд учителя должен оплачиваться по единым понятным и прозрачным правилам. Иначе растёт дефицит педагогических кадров, качество преподавания страдает", указал российский лидер на заседании Государственного совета по укреплению роли педагога и наставника в среду, добавив, что текущие проблемы нарушают принцип равенства образования детей.

Глава государства напомнил, что в 2012 году было принято решение об увеличении зарплаты педагогов до среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера привела к повышению статуса учительского труда. Путин добавил, что в России необходимо увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране.

Путин призвал вместе с учителями и родителями искать решения проблем образования
Путин призвал вместе с учителями и родителями искать решения проблем образования

Как сообщал Лайф, заседание Госсовета, которое проходит 27 декабря в Кремле, посвящено укреплению роли педагога и наставника. В ходе встречи Путин, в частности, заявил, что улучшение условий труда педагогов — это важнейший вопрос, и призвал не превращать наставничество в "принудиловку".

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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