Путин поручил кабмину разработать системные подходы по оплате труда учителей

Труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам. Об этом заявил президент России Владимир Путин и поручил правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда педагогов.

Путин поручил разработать системные подходы по оплате труда педагогов. Видео © LIFE

"Нужно совершенствовать и делать более справедливыми меры оплаты труда педагогов. Труд учителя должен оплачиваться по единым понятным и прозрачным правилам. Иначе растёт дефицит педагогических кадров, качество преподавания страдает", — указал российский лидер на заседании Государственного совета по укреплению роли педагога и наставника в среду, добавив, что текущие проблемы нарушают принцип равенства образования детей.

Глава государства напомнил, что в 2012 году было принято решение об увеличении зарплаты педагогов до среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера привела к повышению статуса учительского труда. Путин добавил, что в России необходимо увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где они существенно ниже, чем в среднем по стране.