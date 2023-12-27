Путин призвал вместе с учителями и родителями искать решения проблем образования
В ходе заседания Госсовета российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости вместе с учителями и родительским сообществом искать решения проблем в сфере образования. Глава государства напомнил, что в этом году были приняты законы о защите прав педагогов и эту работу, по его словам, нужно продолжать.
"Речь о том, чтобы снять с учителя непрофильную нагрузку, чётко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей — выпускников профильных вузов", — подчеркнул президент.
Путин добавил, что в этой ситуации важно учитывать все факторы: наставничество, содействие со стороны старших коллег и адресные меры поддержки.
Как сообщал Лайф, заседание Госсовета, которое проходит 27 декабря в Кремле, посвящено укреплению роли педагога и наставника. В ходе встречи Путин, в частности, заявил, что улучшение условий труда педагогов — это важнейший вопрос.
LIFE / Павел Баранов