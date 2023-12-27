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27 декабря, 14:42

Путин: Улучшение условий труда педагогов — это важнейший вопрос

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Президент Владимир Путин назвал важнейшим вопросом улучшение условий труда учителей в России. Речь об этом зашла в ходе сегодняшнего заседания Госсовета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.

Глава государства напомнил, что в уходящем году был принят целый ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии форумов и конкурсов профессионального мастерства.

"Важнейший вопрос здесь — это улучшение условий труда педагогов", — подчеркнул российский лидер.

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Напомним, что ранее в Москве состоялся семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника". В нём приняли участие губернаторы, представители Администрации Президента России, а также члены Правительства и эксперты. Какие вопросы обсуждались в рамках мероприятия, Лайфу рассказали главы регионов.

Марина Калегина
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