Путин: Улучшение условий труда педагогов — это важнейший вопрос
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Президент Владимир Путин назвал важнейшим вопросом улучшение условий труда учителей в России. Речь об этом зашла в ходе сегодняшнего заседания Госсовета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.
Глава государства напомнил, что в уходящем году был принят целый ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии форумов и конкурсов профессионального мастерства.
"Важнейший вопрос здесь — это улучшение условий труда педагогов", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что ранее в Москве состоялся семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника". В нём приняли участие губернаторы, представители Администрации Президента России, а также члены Правительства и эксперты. Какие вопросы обсуждались в рамках мероприятия, Лайфу рассказали главы регионов.