Путин: Улучшение условий труда педагогов — это важнейший вопрос

Президент Владимир Путин назвал важнейшим вопросом улучшение условий труда учителей в России. Речь об этом зашла в ходе сегодняшнего заседания Госсовета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.

Глава государства напомнил, что в уходящем году был принят целый ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя, а также на расширение охвата и географии форумов и конкурсов профессионального мастерства.

"Важнейший вопрос здесь — это улучшение условий труда педагогов", — подчеркнул российский лидер.