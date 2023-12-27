Эксперт записала повышение престижа учителя-наставника в список главных итогов 2023 года

Президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что время глобальной мировой конкуренции и новых технологий задаёт новые тренды и образование — это уже не только социальная сфера, к которой мы привыкли его относить. Таким мнением поделилась с Лайфом генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.

По её словам, образование сегодня — это, без сомнения, вложение в будущее страны. В этом смысле возрождение традиций наставничества и инициативы Владимира Путина по повышению престижа педагогов создают надёжную базу для развития государства. О том, что тема обсуждается на самом высоком уровне, свидетельствует и тема проходящего в эти декабрьские дни Госсовета. На нём участники подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, а также обсудят актуальные проблемы развития института наставничества.

Президент России уделяет колоссальное внимание этому вопросу, и уходящий Год наставника и педагога тому подтверждение. В стране совершенствуется система подготовки и повышения квалификации учителей, вводятся новые методы обучения, обновляются учебники и программы, создаются целые центры поддержки одарённых детей. Кстати, высокий уровень отечественного образования ежегодно подтверждают наши талантливые ребята, которые побеждают на самых престижных международных олимпиадах Наталья Линдигрин

Собеседница Лайфа отметила, что многие поручения главы государства в этом году были направлены на поддержку педагогов, укрепление их авторитета. И возросший уровень самореализации учителя-наставника, повышение престижа рабочих профессий можно записать в качестве итогов 2023 года.