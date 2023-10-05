В Госдуме рассказали, как удалось повысить престиж профессии учителя в России

В России сегодня возрождается престиж профессии учителя. Педагоги стали наставниками, через которых нашим детям прививаются не только знания, но и ценностные ориентиры. Об этом в беседе с Лайфом рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

"Год педагога и наставника — это не только повод чествования педагогов, чтобы общество ещё раз обратило внимание на смыслы и ценностные ориентиры, которые несёт с собой учитель и наставник. Это ещё и задача для педагогов: именно им предстоит изменить мир. <...> Сегодня учитель — это самая уважаемая и престижная профессия. Мы возвращаем тот статус учителю, который был прежде", — отметила парламентарий.

Также Тутова напомнила и о том, что президент РФ Владимир Путин на федеральном уровне ввёл дополнительные меры поддержки классных руководителей. Для них это стало важным подспорьем и подтверждением значимости их работы для государства и общества. Кроме того, с текущего учебного года в школах появились советники по воспитанию, которые разрабатывают стратегии воспитательной работы, выявляют таланты, ведут профилактику вредных привычек, участвуют в развитии системы ученического самоуправления и вовлекают детей в социально значимые проекты. Всё это поможет комплексно подходить к вопросам всестороннего развития школьников и их потенциала.

Председатель Ассоциации исторических парков "Россия — моя история", член комиссии Общественной палаты РФ Иван Есин также обратил внимание на то, что роль учителя в нашем обществе в последние годы значительно возросла. Это, по его словам, связано с несколькими магистральными процессами, которые произошли благодаря осознанной политике главы государства. Эксперт напомнил о 90-х годах, когда профессия учителя была связана с личным подвигом человека, который в ней оставался. А сегодня уже не только педагоги в индивидуальном порядке несут этот подвиг, но и государство активно поддерживает их, формируя ядро образования. Кроме того, воспитание стало приоритетом госполитики в сфере просвещения наряду с передачей качественных знаний подрастающему поколению.

"Государство целенаправленно поддерживает как материально, так и содержательно воспитательную функцию, которая наряду с базовыми качественными знаниями играет самую важную роль в формировании поколения будущего", — резюмировал собеседник Лайфа.