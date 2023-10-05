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5 октября, 11:05

Красноярские бойцы записали видеопоздравление учителям из зоны СВО

Красноярские военные, участвующие в спецоперации на Украине, поздравили всех российских педагогов с Днём учителя. Бойцы записали видеообращение, в котором пожелали им здоровья и терпения, а также передали приветы в родные школы.

Красноярские бойцы из зоны СВО поздравили учителей с профессиональным праздником. Видео © Telegram / Красноярск № 1

"От лица всех участников СВО хочу поздравить всех учителей с Днём учителя! Пожелать крепкого здоровья, терпения, и лично хочу передать учителям школы № 175 города Зеленогорска. Воспитывайте нам новых богатырей и воинов", — сказал один из бойцов.

Участники "Движения первых" сочинили и прочитали стихотворение ко Дню учителя

Участники "Движения первых" сочинили и прочитали стихотворение ко Дню учителя

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Он отметил, что каждый человек с любовью и признательностью вспоминает своих школьных наставников, их советы и участие в жизни даже спустя долгие годы.

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Кадр из видео Telegram / Красноярск № 1

Наталья Исакова
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