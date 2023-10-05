Красноярские бойцы записали видеопоздравление учителям из зоны СВО
Красноярские военные, участвующие в спецоперации на Украине, поздравили всех российских педагогов с Днём учителя. Бойцы записали видеообращение, в котором пожелали им здоровья и терпения, а также передали приветы в родные школы.
Красноярские бойцы из зоны СВО поздравили учителей с профессиональным праздником. Видео © Telegram / Красноярск № 1
"От лица всех участников СВО хочу поздравить всех учителей с Днём учителя! Пожелать крепкого здоровья, терпения, и лично хочу передать учителям школы № 175 города Зеленогорска. Воспитывайте нам новых богатырей и воинов", — сказал один из бойцов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Он отметил, что каждый человек с любовью и признательностью вспоминает своих школьных наставников, их советы и участие в жизни даже спустя долгие годы.
Кадр из видео Telegram / Красноярск № 1