Участники "Движения первых" сочинили и прочитали стихотворение ко Дню учителя
Волонтёры и активисты из "Движения первых" записали видео, в котором читают стихотворение для российских педагогов ко Дню учителя. Само поэтическое произведение сочинили участницы движения Эльза Азизова из ЛНР и Виктория Тимошкина из Самарской области. Об этом рассказала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
Волонтёры и активисты из "Движения первых" прочитали стихотворение для педагогов ко Дню учителя. Видео © Telegram / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)
"Присоединяюсь к поздравлениям и благодарю всех учителей за их труд!" — написала она в телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Он отметил, что каждый человек с любовью и признательностью вспоминает своих школьных наставников, их советы и участие в жизни даже спустя долгие годы.
Telegram / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)