Участники "Движения первых" сочинили и прочитали стихотворение ко Дню учителя

Волонтёры и активисты из "Движения первых" записали видео, в котором читают стихотворение для российских педагогов ко Дню учителя. Само поэтическое произведение сочинили участницы движения Эльза Азизова из ЛНР и Виктория Тимошкина из Самарской области. Об этом рассказала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Волонтёры и активисты из "Движения первых" прочитали стихотворение для педагогов ко Дню учителя. Видео © Telegram / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

"Присоединяюсь к поздравлениям и благодарю всех учителей за их труд!" — написала она в телеграм-канале.