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5 октября, 10:35

Участники "Движения первых" сочинили и прочитали стихотворение ко Дню учителя

Волонтёры и активисты из "Движения первых" записали видео, в котором читают стихотворение для российских педагогов ко Дню учителя. Само поэтическое произведение сочинили участницы движения Эльза Азизова из ЛНР и Виктория Тимошкина из Самарской области. Об этом рассказала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Волонтёры и активисты из "Движения первых" прочитали стихотворение для педагогов ко Дню учителя. Видео © Telegram / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

"Присоединяюсь к поздравлениям и благодарю всех учителей за их труд!" — написала она в телеграм-канале.

В России назвали "Учителя года"

В России назвали "Учителя года"

Ранее Лайф рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя. Он отметил, что каждый человек с любовью и признательностью вспоминает своих школьных наставников, их советы и участие в жизни даже спустя долгие годы.

Обложка ©

Telegram / Ксения Разуваева (Росмолодёжь)

Илья Суриков
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