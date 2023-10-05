В России назвали "Учителя года"
Победителем конкурса "Учитель года" стал учитель русского языка Олег Янковский
"Учитель года России – 2023" Олег Янковский. Фото © teacherofrussia.ru
"Учителем года России – 2023" стал Олег Янковский — преподаватель русского языка и литературы школы при Посольстве РФ в Иране. Имя победителя на торжественной церемонии объявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Вице-премьер Татьяна Голикова объявила победителя конкурса "Учитель года – 2023". Видео © телеграм-канал Минпросвещения России
"Мне нравится работать учителем, потому что это лучшая форма созидания, лучший вид искусства, лучший способ оставить свой след и принести пользу. Каждый ученик на протяжении всей жизни несёт в сердце искру своего учителя — разве это не чудо?" — объяснил педагог.
Янковский рассказал, что увлекается музыкой, и поэтому видеоэссе для конкурса снял в виде музыкального фристайла.
Видеоэссе учителя Олега Янковского. Видео © teacherofrussia.ru
Напомним, сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Ранее педагогов поздравил президент Владимир Путин, он подчеркнул, что учитель — это не профессия, а миссия.