В России назвали "Учителя года"

"Учителем года России – 2023" стал Олег Янковский — преподаватель русского языка и литературы школы при Посольстве РФ в Иране. Имя победителя на торжественной церемонии объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мне нравится работать учителем, потому что это лучшая форма созидания, лучший вид искусства, лучший способ оставить свой след и принести пользу. Каждый ученик на протяжении всей жизни несёт в сердце искру своего учителя — разве это не чудо?" — объяснил педагог.