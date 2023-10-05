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5 октября, 08:42

В России назвали "Учителя года"

Победителем конкурса "Учитель года" стал учитель русского языка Олег Янковский

<p>"Учитель года России – 2023" Олег Янковский. Фото © <a href="https://teacherofrussia.ru/competition/competitor/2132" target="_blank" rel="noopener noreferrer">teacherofrussia.ru</a></p>

"Учитель года России – 2023" Олег Янковский. Фото © teacherofrussia.ru

"Учителем года России – 2023" стал Олег Янковский — преподаватель русского языка и литературы школы при Посольстве РФ в Иране. Имя победителя на торжественной церемонии объявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила победителя конкурса "Учитель года – 2023". Видео © телеграм-канал Минпросвещения России

"Мне нравится работать учителем, потому что это лучшая форма созидания, лучший вид искусства, лучший способ оставить свой след и принести пользу. Каждый ученик на протяжении всей жизни несёт в сердце искру своего учителя — разве это не чудо?" объяснил педагог.

Янковский рассказал, что увлекается музыкой, и поэтому видеоэссе для конкурса снял в виде музыкального фристайла.

Видеоэссе учителя Олега Янковского. Видео © teacherofrussia.ru

День учителя в России — 10 важных фактов о педагогах

День учителя в России — 10 важных фактов о педагогах

Напомним, сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Ранее педагогов поздравил президент Владимир Путин, он подчеркнул, что учитель — это не профессия, а миссия.

Александра Вишнякова
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