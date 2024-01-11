Путин уверен, что Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин считает, что Чукотский округ выдержит достойное сравнение с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом российский лидер сказал во время визита на Дальний Восток.
"Вчера на Чукотке был — мало чем отличается от Москвы и Петербурга", — подчеркнул президент.
Таким мнением глава государства поделился во время встречи с местными бизнесменами, обсуждая дальнейшее развитие дальневосточных городов. Председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик рассказал президенту о новом театре в Хабаровске, развитии культуры и памятнике Муравьёву-Амурскому, а также отметил, что Центральная Россия столкнулась с сибирскими холодами.
Напомним, президент РФ Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигался по региону на снегоболотоходе и успел посетить круглогодичный тепличный комплекс. А вечером 10 января Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край. В прошлый раз глава государства был здесь более десяти лет назад — 31 декабря 2013 года после наводнения.