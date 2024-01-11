Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Памфилова: В избирательной кампании сейчас участвуют 11 кандидатов в президенты

"Вовремя не сориентировались": Путин объяснил рост цен на яйца в России

Число погибших в ДТП с минивэном и фурой под Пензой выросло до восьми

Путин: РФ стала первой экономикой Европы, несмотря на то что страну "душат" со всех сторон

В США раскрыли решение Белого дома по замороженным российским активам

Четыре дрона перехвачены ночью над Ростовской, Тульской и Калужской областями

Дрон взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги

В США в январе впервые казнят человека экспериментальным способом

Дезинформация и ложь: В Конгрессе призвали объявить импичмент скрывавшему рак шефу Пентагона

Власти Финляндии объявили о продлении закрытия КПП на границе с РФ ещё на месяц

Путин уверен, что Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга

11 января, 07:33
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин считает, что Чукотский округ выдержит достойное сравнение с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом российский лидер сказал во время визита на Дальний Восток.

"Вчера на Чукотке был мало чем отличается от Москвы и Петербурга", подчеркнул президент.

Таким мнением глава государства поделился во время встречи с местными бизнесменами, обсуждая дальнейшее развитие дальневосточных городов. Председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик рассказал президенту о новом театре в Хабаровске, развитии культуры и памятнике Муравьёву-Амурскому, а также отметил, что Центральная Россия столкнулась с сибирскими холодами.

Песков: После визита на Чукотку можно сказать, что Путин видел всю Россию
Песков: После визита на Чукотку можно сказать, что Путин видел всю Россию

Напомним, президент РФ Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигался по региону на снегоболотоходе и успел посетить круглогодичный тепличный комплекс. А вечером 10 января Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край. В прошлый раз глава государства был здесь более десяти лет назад — 31 декабря 2013 года после наводнения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!