Путин уверен, что Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга 11 января, 07:33 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин считает, что Чукотский округ выдержит достойное сравнение с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом российский лидер сказал во время визита на Дальний Восток.

"Вчера на Чукотке был — мало чем отличается от Москвы и Петербурга", — подчеркнул президент.

Таким мнением глава государства поделился во время встречи с местными бизнесменами, обсуждая дальнейшее развитие дальневосточных городов. Председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик рассказал президенту о новом театре в Хабаровске, развитии культуры и памятнике Муравьёву-Амурскому, а также отметил, что Центральная Россия столкнулась с сибирскими холодами.

Авторы Татьяна Миссуми