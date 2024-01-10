Регион

Уведомления отключены

10 января, 17:15

Путин прилетел с Чукотки в Хабаровск

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край, он прилетел с Чукотки. В прошлый раз глава государства был здесь более десяти лет назад — 31 декабря 2013 года после наводнения.

В Хабаровске он намерен провести предметную беседу с местным бизнесом, ознакомится с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, а также осмотреть местную мультипликационную студию и пообщаться с губернатором края Михаилом Дегтяревым.

"Наш президент": Доброволец из Анадыря поделился впечатлениями от личной встречи с Путиным
"Наш президент": Доброволец из Анадыря поделился впечатлениями от личной встречи с Путиным

Ранее сегодня Путин впервые посетил Чукотку. По удалённому региону глава государства передвигается на специальном болотоходе и уже успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, где выращивают местные овощи, а также пообщаться с представителями общественности Анадыря. На встрече российский лидер объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями, пообещал изменить закон, запрещающий служить в ВС РФ после ранения, а также призвал уравнять в правах бойцов СВО и уроженцев Донбасса.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров