Путин прилетел с Чукотки в Хабаровск
Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край, он прилетел с Чукотки. В прошлый раз глава государства был здесь более десяти лет назад — 31 декабря 2013 года после наводнения.
В Хабаровске он намерен провести предметную беседу с местным бизнесом, ознакомится с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, а также осмотреть местную мультипликационную студию и пообщаться с губернатором края Михаилом Дегтяревым.
Ранее сегодня Путин впервые посетил Чукотку. По удалённому региону глава государства передвигается на специальном болотоходе и уже успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, где выращивают местные овощи, а также пообщаться с представителями общественности Анадыря. На встрече российский лидер объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями, пообещал изменить закон, запрещающий служить в ВС РФ после ранения, а также призвал уравнять в правах бойцов СВО и уроженцев Донбасса.
ТАСС / Валерий Шарифулин