Путин призвал уравнять в правах бойцов СВО и ополченцев Донбасса
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Защищавшие интересы России ополченцы Донбасса должны быть уравнены в правах с нынешними участниками специальной военной операции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе общения с представителями общественности Чукотки. Среди участников мероприятия: представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.
"Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия. Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы Родины с оружием в руках и сейчас", — заявил глава государства, комментируя ситуацию добровольца, который не может получить статус ветерана боевых действий.
Путин обратил внимание, что уже давал такое поручение в Министерство обороны — и они должны были его доработать.
Ранее Лайф писал, что у задействованных в зоне проведения спецоперации добровольцев может появиться несколько льгот, положенных контрактникам. С соответствующим предложением выступила рабочая группа по вопросам СВО в очередном докладе президенту России Владимиру Путину.