Путин призвал уравнять в правах бойцов СВО и ополченцев Донбасса

Защищавшие интересы России ополченцы Донбасса должны быть уравнены в правах с нынешними участниками специальной военной операции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе общения с представителями общественности Чукотки. Среди участников мероприятия: представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.

"Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия. Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы Родины с оружием в руках и сейчас", — заявил глава государства, комментируя ситуацию добровольца, который не может получить статус ветерана боевых действий.

Путин обратил внимание, что уже давал такое поручение в Министерство обороны — и они должны были его доработать.