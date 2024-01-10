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10 января, 10:49

Путин призвал уравнять в правах бойцов СВО и ополченцев Донбасса

Фото © fortton / Shutterstock.com

Фото © fortton / Shutterstock.com

Защищавшие интересы России ополченцы Донбасса должны быть уравнены в правах с нынешними участниками специальной военной операции. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе общения с представителями общественности Чукотки. Среди участников мероприятия: представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.

"Все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны быть поставлены в равные условия. Они все должны быть приравнены к тем людям, которые защищают интересы Родины с оружием в руках и сейчас", заявил глава государства, комментируя ситуацию добровольца, который не может получить статус ветерана боевых действий.

Путин обратил внимание, что уже давал такое поручение в Министерство обороны — и они должны были его доработать.

Доброволец из ДНР получила удостоверение ветерана после обращения к Путину
Доброволец из ДНР получила удостоверение ветерана после обращения к Путину

Ранее Лайф писал, что у задействованных в зоне проведения спецоперации добровольцев может появиться несколько льгот, положенных контрактникам. С соответствующим предложением выступила рабочая группа по вопросам СВО в очередном докладе президенту России Владимиру Путину.

Марина Калегина
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