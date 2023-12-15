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Регион
Опубликовано 15 декабря 2023, 16:08
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Доброволец из ДНР получила удостоверение ветерана после обращения к Путину

СК восстановил права участницы СВО Юлии Берёзы после её обращения к Путину

Доброволец из Донецкой Народной Республики (ДНР), младший сержант Юлия Берёза и её супруг получили удостоверения ветерана боевых действий после обращения женщины к президенту России Владимиру Путину в ходе совмещённой пресс-конференции и прямой линии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Доброволец из ДНР Юлия Берёза получила удостоверение ветерана после обращения к президенту Путину. Видео © Telegram / "Следком"

"Сотрудниками Следственного комитета РФ права военнослужащих в кратчайшие сроки были восстановлены. В торжественной обстановке Юлии Берёзе и её супругу вручены удостоверения ветерана боевых действий РФ", — указано в опубликованном сообщении.

14 декабря сотрудники военных следственных органов ведомства встретились с Юлией Берёзой и установили, что 10 мая 2022 года она поступила на военную службу в Народную милицию ДНР. В этом году женщина подала документы в военный комиссариат Самарской области для оформления социальной поддержки её матери как члена семьи ветерана СВО. Но ей отказали из-за отсутствия необходимого документа.

В ведомстве дополнили, что 15 декабря руководитель военного следственного отдела СКР по Самарскому гарнизону лично встретился с матерью Юлии Берёзы. Военные следователи привезли женщине продукты питания и дрова для отопления дома. Кроме того, к младшему сержанту был прикреплён социальный работник АНО "Центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа" Самарской области, а по инициативе военных следователей оформлено направление в медучреждение для обследования и решения вопроса о дальнейшем лечении в санатории.

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А ранее Лайф рассказывал, что бывший боец ЧВК Сергей Соболев из Новосибирской области пожаловался Путину, что не может получить удостоверение ветерана боевых действий после шестимесячного участия в СВО. Российский лидер в ходе большой пресс-конференции ответил, что проблемы с ЧВК действительно существуют в силу отсутствия у них юридического статуса. По словам президента, ситуацию нужно исправлять, а бойцы должны получать льготы и выплаты, как кадровые военные ВС РФ. Сам Соболев позже сказал, что после обращения решение его вопроса сдвинулось с мёртвой точки.

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Telegram / "Следком"

Дарья Нарыкова
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