Доброволец из ДНР получила удостоверение ветерана после обращения к Путину

Доброволец из Донецкой Народной Республики (ДНР), младший сержант Юлия Берёза и её супруг получили удостоверения ветерана боевых действий после обращения женщины к президенту России Владимиру Путину в ходе совмещённой пресс-конференции и прямой линии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Доброволец из ДНР Юлия Берёза получила удостоверение ветерана после обращения к президенту Путину. Видео © Telegram / "Следком"

"Сотрудниками Следственного комитета РФ права военнослужащих в кратчайшие сроки были восстановлены. В торжественной обстановке Юлии Берёзе и её супругу вручены удостоверения ветерана боевых действий РФ", — указано в опубликованном сообщении.

14 декабря сотрудники военных следственных органов ведомства встретились с Юлией Берёзой и установили, что 10 мая 2022 года она поступила на военную службу в Народную милицию ДНР. В этом году женщина подала документы в военный комиссариат Самарской области для оформления социальной поддержки её матери как члена семьи ветерана СВО. Но ей отказали из-за отсутствия необходимого документа.

В ведомстве дополнили, что 15 декабря руководитель военного следственного отдела СКР по Самарскому гарнизону лично встретился с матерью Юлии Берёзы. Военные следователи привезли женщине продукты питания и дрова для отопления дома. Кроме того, к младшему сержанту был прикреплён социальный работник АНО "Центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа" Самарской области, а по инициативе военных следователей оформлено направление в медучреждение для обследования и решения вопроса о дальнейшем лечении в санатории.