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Путин заявил, что права бойцов ЧВК должны быть восстановлены

14 декабря, 10:59
<p>Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что права бойцов частных военных компаний (ЧВК) на получение государственной поддержки и льгот должны быть восстановлены. Об этом он сказал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Президент РФ Владимир Путин призвал восстановить права бойцов ЧВК. Видео © LIFE

"Проблема есть, и я думаю, что это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны. Проблема в том, что формально и юридически ЧВК в России нет, они не предусмотрены законом. Второе — контракты с участниками боевых действий в рамках ЧВК с государством не заключались. Это главная проблема", — пояснил глава государства.

Он напомнил, что договоры заключались только с командирами ЧВК, а выплаты бойцам производились наличными, теперь трудно восстановить даже списки тех, кто числился в таких частных подразделениях. Однако Путин пообещал, что вопрос будет решаться, так как военные ЧВК обязательно должны иметь все льготы и выплаты, на которые имеют право другие участники СВО.

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Ранее президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что опыт "Вагнера" как частной военной компании (ЧВК) был корявым, поскольку не основывался на законе. При этом российский лидер подчёркивал, что среди бойцов таких подразделений немало героев.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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