Путин объяснил, почему опыт "Вагнера" как ЧВК был корявым

Опыт "Вагнера" как частной военной компании (ЧВК) был корявым, поскольку не основывался на законе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного Валдайского клуба, которое проходит в Сочи.

"Тот опыт, который был, он был корявым, потому что не был основан на законе. <...> И когда Минобороны предложило части этой компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно и мы видели, что воевали героически", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что частных военных компаний в России нет, потому что нет закона о ЧВК.