Путин объяснил, почему опыт "Вагнера" как ЧВК был корявым
Путин: Опыт ЧВК "Вагнер" был корявым, поскольку не основывался на законе
Опыт "Вагнера" как частной военной компании (ЧВК) был корявым, поскольку не основывался на законе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного Валдайского клуба, которое проходит в Сочи.
"Тот опыт, который был, он был корявым, потому что не был основан на законе. <...> И когда Минобороны предложило части этой компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно и мы видели, что воевали героически", — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что частных военных компаний в России нет, потому что нет закона о ЧВК.
Как сообщал Лайф, на днях Путин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым, который ранее занимал пост начальника штаба "Группы Вагнера". Они обсудили вопросы социального характера, в частности поддержку всех российских бойцов, находящихся в зоне СВО, вне зависимости от их статуса, а также формирование добровольческих подразделений. Как рассказал Лайфу источник, Андрей Трошев будет обеспечивать связь между добровольческими структурами и Минобороны.
LIFE / Павел Баранов