Боец ЧВК заявил, что его дело сдвинулось с места после обращения к Путину 15560 15560 Сергей Соболев. Обложка © LIFE

Боец одной из ЧВК Сергей Соболев, пожаловавшийся президенту РФ Владимиру Путину на сложности с получением удостоверения участника боевых действий, рассказал, что сейчас дело сдвинулось с места и его вопрос начал решаться. Теперь военный надеется, что и его товарищей власти не обойдут стороной.

Боец Сергей Соболев пожаловался президенту РФ Владимиру Путину. Видео © LIFE

"Обращение к президенту стало последней возможностью, я все другие варианты исчерпал. Эмоции, что он помог, зашкаливают... Но я хочу, чтобы и другие мои знакомые получили эти удостоверения. Нас из одной деревни туда уходило 15 человек. Несколько получили ранения", — поделился Соболев в беседе с RT.

Он сообщил, что ему позвонили сразу несколько чиновников и представители различных организаций. Они пообещали, что боец скоро получит удостоверение. Соболев оказался в зоне СВО в ноябре прошлого года и полгода провёл на фронте. Мужчина планировал заключить контракт с Минобороны и снова вернуться на передовую, но пока не получается по семейным обстоятельствам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на обращение Сергея Соболева ответил, что права бойцов частных военных компаний (ЧВК) на получение государственной поддержки и льгот должны быть восстановлены. Но главная проблема заключается в том, что ЧВК юридически не существуют в России — и с этим надо разбираться, добавил Путин.

Авторы Татьяна Миссуми