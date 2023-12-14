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Боец ЧВК заявил, что его дело сдвинулось с места после обращения к Путину

14 декабря, 14:06
<p>Сергей Соболев. Обложка © LIFE</p>

Сергей Соболев. Обложка © LIFE

Боец одной из ЧВК Сергей Соболев, пожаловавшийся президенту РФ Владимиру Путину на сложности с получением удостоверения участника боевых действий, рассказал, что сейчас дело сдвинулось с места и его вопрос начал решаться. Теперь военный надеется, что и его товарищей власти не обойдут стороной.

Боец Сергей Соболев пожаловался президенту РФ Владимиру Путину. Видео © LIFE

"Обращение к президенту стало последней возможностью, я все другие варианты исчерпал. Эмоции, что он помог, зашкаливают... Но я хочу, чтобы и другие мои знакомые получили эти удостоверения. Нас из одной деревни туда уходило 15 человек. Несколько получили ранения",  поделился Соболев в беседе с RT.

Он сообщил, что ему позвонили сразу несколько чиновников и представители различных организаций. Они пообещали, что боец скоро получит удостоверение. Соболев оказался в зоне СВО в ноябре прошлого года и полгода провёл на фронте. Мужчина планировал заключить контракт с Минобороны и снова вернуться на передовую, но пока не получается по семейным обстоятельствам.

Путин сообщил, что дети некоторых людей из его ближнего круга воевали в ЧВК

Путин сообщил, что дети некоторых людей из его ближнего круга воевали в ЧВК

Напомним, президент РФ Владимир Путин на обращение Сергея Соболева ответил, что права бойцов частных военных компаний (ЧВК) на получение государственной поддержки и льгот должны быть восстановлены. Но главная проблема заключается в том, что ЧВК юридически не существуют в России — и с этим надо разбираться, добавил Путин.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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