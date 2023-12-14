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Регион
Опубликовано 14 декабря 2023, 11:09
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Путин сообщил, что дети некоторых людей из его ближнего круга воевали в ЧВК

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что дети некоторых людей из его ближнего окружения воевали в ЧВК. По словам главы государства, некоторые даже погибли в бою.

Путин заявил, что среди детей его близких есть воевавшие в составе ЧВК. Видео © LIFE

"Я знаю этих людей не понаслышке, у меня и среди моих близких связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот и среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной, тоже там были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках этой частной военной компании", — сказал лидер страны.

Путин заявил, что права бойцов ЧВК должны быть восстановлены
Путин заявил, что права бойцов ЧВК должны быть восстановлены

Российский лидер отметил, что права ветеранов частных военных компаний "без всяких сомнений" должны быть восстановлены. Они должны иметь все льготы и пособия, которыми пользуются остальные участники боевых действий.

Ранее Владимир Путин призвал руководство российских телеканалов убрать женщин-корреспондентов с линии фронта в зоне проведения спецоперации. По словам российского лидера, у него "сердце сжимается", когда он наблюдает за их работой.

Путин: Добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с военными
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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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