Путин сообщил, что дети некоторых людей из его ближнего круга воевали в ЧВК
Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что дети некоторых людей из его ближнего окружения воевали в ЧВК. По словам главы государства, некоторые даже погибли в бою.
Путин заявил, что среди детей его близких есть воевавшие в составе ЧВК. Видео © LIFE
"Я знаю этих людей не понаслышке, у меня и среди моих близких связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот и среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной, тоже там были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках этой частной военной компании", — сказал лидер страны.
Российский лидер отметил, что права ветеранов частных военных компаний "без всяких сомнений" должны быть восстановлены. Они должны иметь все льготы и пособия, которыми пользуются остальные участники боевых действий.
Ранее Владимир Путин призвал руководство российских телеканалов убрать женщин-корреспондентов с линии фронта в зоне проведения спецоперации. По словам российского лидера, у него "сердце сжимается", когда он наблюдает за их работой.
LIFE / Павел Баранов