Путин сообщил, что дети некоторых людей из его ближнего круга воевали в ЧВК

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что дети некоторых людей из его ближнего окружения воевали в ЧВК. По словам главы государства, некоторые даже погибли в бою.

"Я знаю этих людей не понаслышке, у меня и среди моих близких связей дети воевали в частных военных компаниях. У меня вот и среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной, тоже там были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках этой частной военной компании", — сказал лидер страны.