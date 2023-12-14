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Регион
Опубликовано 14 декабря 2023, 10:30

Путин призвал убрать женщин-корреспондентов с линии фронта

Путин призвал руководство телеканалов убрать женщин-корреспондентов с передовой

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции призвал руководство отечественных телеканалов убрать с передовой женщин-корреспондентов, работающих в зоне СВО. Глава государства признался, что у него "сердце сжимается".

"Я, кстати говоря, смотрю за вами, у меня иногда сердце сжимается. Особенно девушки. Прямо на первой линии бегают. Надо бы руководству каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это", — сказал он.

Путин: Добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с военными
Путин: Добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с военными

Ранее Владимир Путин ответил на вопрос бойцов из зоны проведения спецоперации. Они спросили его, планируется ли привлечение ветеранов к воспитанию российской молодёжи. В ответ глава государства отметил, что уже тысячи из них принимают участие в такой работе.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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