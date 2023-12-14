Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции призвал руководство отечественных телеканалов убрать с передовой женщин-корреспондентов, работающих в зоне СВО. Глава государства признался, что у него "сердце сжимается".

"Я, кстати говоря, смотрю за вами, у меня иногда сердце сжимается. Особенно девушки. Прямо на первой линии бегают. Надо бы руководству каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это", — сказал он.