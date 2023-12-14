Фонд "Защитники Отечества" взял на особый контроль вопрос экс-бойца ЧВК Путину 3342 3342 Сергей Соболев. Обложка © LIFE

В Новосибирской области филиал фонда "Защитники Отечества" проконтролирует решение проблемы экс-бойца ЧВК "Редут" Сергея Соболева, который пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что не смог получить удостоверение ветерана боевых действий. Об этом рассказали в филиале.

Боец Сергей Соболев пожаловался президенту РФ Владимиру Путину. Видео © LIFE

"Филиал фонда взял вопрос на особый контроль, специалисты связались с военкоматом, с ветераном и разбираются в ситуации", — говорится в телеграм-канале новосибирского филиала фонда.

Там добавили, что благодаря постоянному взаимодействию председателя фонда Анны Цивилёвой с различными ведомственными структурами при Минобороны была создана спецкомиссия по выдаче удостоверений бойцам ЧВК. В ноябре этого года бойцы ЧВК начали получать данные документы.

Представитель фонда в Новосибирской области в беседе с РИА "Новости" уточнил, что Соболев обратился к ним за помощью в августе этого года. ЧВК "Редут" отказался выдавать мужчине какие-либо справки, а без этих документов, подтверждающих участие в СВО, военкомат Искитимского района не смог оформить удостоверение.

"Такая ситуация не только по ЧВК "Редут", но и по другим отрядам <…> таких ЧВК много <…> Если такой справки нет, юридического основания выдавать удостоверение нет", — посетовал представитель фонда.

В свою очередь глава департамента информационной политики администрации губернатора и Правительства Новосибирской области Сергей Нешумов также пообещал помочь Соболеву в подготовке нужных документов.

Напомним, экс-боец ЧВК Сергей Соболев из Новосибирской области пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что не может получить удостоверение ветерана боевых действий после шестимесячного участия в спецоперации. Путин в ходе большой пресс-конференции ответил, что проблемы с ЧВК действительно существуют в силу отсутствия у них юридического статуса. По словам президента, ситуацию нужно исправлять, а бойцы должны получать льготы и выплаты, как кадровые военные ВС РФ. Сам Соболев позже сказал, что после обращения решение его вопроса сдвинулось с мёртвой точки.

Авторы Татьяна Миссуми