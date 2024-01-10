Регион

Уведомления отключены

10 января, 10:33

Путин пообещал изменить закон, запрещающий служить в ВС РФ после ранений

Путин заявил, что после серьёзных ранений можно будет по желанию служить в ВС РФ

Получившие ранения военнослужащие при желании смогут и дальше служить в ВС России, соответствующий закон скорректируют. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Чукотки.

"В соответствии с действующим законом, люди, получившие соответствующую травму, не могут служить в Вооружённых силах. И мы это сейчас поменяем. Министерство обороны вышло с таким предложением, безусловно, мы это поддержим", — сказал он.

По мнению главы государства, если человек получил травму, то он может служить, например, в военкомате или выполнять похожие функции. Более того, уже сейчас на месте лечения военно-врачебные комиссии решают вопросы о пригодности к службе, оставляя таких военнослужащих в военкоматах.

Путин дал поручение по сфере ЖКХ на встрече с анадырцами: "Иначе будет караул"
Путин дал поручение по сфере ЖКХ на встрече с анадырцами: "Иначе будет караул"

Ранее в ходе встречи Владимир Путин объяснил бюрократическими сбоями задержки с выплатами участникам спецоперации. Глава государства попросил участников боевых действий передать ему всю информацию и пообещал поручить руководству Минобороны понять, в чём кроется проблема.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров