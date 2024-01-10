Путин пообещал изменить закон, запрещающий служить в ВС РФ после ранений

Получившие ранения военнослужащие при желании смогут и дальше служить в ВС России, соответствующий закон скорректируют. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Чукотки.

"В соответствии с действующим законом, люди, получившие соответствующую травму, не могут служить в Вооружённых силах. И мы это сейчас поменяем. Министерство обороны вышло с таким предложением, безусловно, мы это поддержим", — сказал он.

По мнению главы государства, если человек получил травму, то он может служить, например, в военкомате или выполнять похожие функции. Более того, уже сейчас на месте лечения военно-врачебные комиссии решают вопросы о пригодности к службе, оставляя таких военнослужащих в военкоматах.