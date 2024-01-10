Путин дал поручение по сфере ЖКХ на встрече с анадырцами: "Иначе будет караул"
Путин: С ремонтом школ и в сфере ЖКХ нужно всё делать вовремя
Президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря заявил, что с ремонтом школ и в сфере ЖКХ нужно делать всё вовремя. Глава государства отметил, что с оснащением учебных заведений новым оборудованием нельзя затягивать.
"Я вот с коллегами всё время говорю об этом. Главное — не запускать проблему. Не запускать, а заниматься этим регулярно. Вот так же как и, скажем, в системе ЖКХ. Вот только сейчас министр доложил, что в прошлом году на систему ЖКХ из разных источников направили 337 млрд рублей. То же самое в данном случае по школам, содержанию школ, оснащению. Главное — всё делать вовремя, чтобы не было провалов", — заметил российский лидер и добавил, что иначе будет "караул, где деньги взять".
По словам Путина, если делать ремонт регулярно и системно, то можно избежать таких проблем. Он также выразил надежду на то, что по такому принципу будут действовать и в регионах.
Напомним, в среду, 10 января, Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигается по удалённому региону России на снегоболотоходе и уже успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, где ему показали местные овощи. В ходе встречи с жителями Анадыря глава государства выступил против использования материнского капитала на покупку авто, но поручил проработать льготы на эти цели.