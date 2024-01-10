Путин дал поручение по сфере ЖКХ на встрече с анадырцами: "Иначе будет караул"

"Я вот с коллегами всё время говорю об этом. Главное — не запускать проблему. Не запускать, а заниматься этим регулярно. Вот так же как и, скажем, в системе ЖКХ. Вот только сейчас министр доложил, что в прошлом году на систему ЖКХ из разных источников направили 337 млрд рублей. То же самое в данном случае по школам, содержанию школ, оснащению. Главное — всё делать вовремя, чтобы не было провалов", — заметил российский лидер и добавил, что иначе будет "караул, где деньги взять".