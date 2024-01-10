Путин объяснил задержки с выплатами бойцам СВО бюрократическими сбоями

Президент России Владимир Путин объяснил бюрократическими сбоями задержки с выплатами участникам специальной военной операции. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия – представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.

Российский лидер заверил, всё, что связано с обеспечением специальной военной операции и поддержкой её участников, финансируется в абсолютно полном объёме, но могут быть задержки из-за сбоев.

"Если что-то не вовремя приходит, с задержками, это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических каких-то сбоев. Нужно понять, где конкретно что происходит", — обратил внимание глава государства.