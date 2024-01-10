Путин объяснил задержки с выплатами бойцам СВО бюрократическими сбоями
Фото © Sebastian Castelier / Shutterstock.com
Президент России Владимир Путин объяснил бюрократическими сбоями задержки с выплатами участникам специальной военной операции. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия – представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.
Российский лидер заверил, всё, что связано с обеспечением специальной военной операции и поддержкой её участников, финансируется в абсолютно полном объёме, но могут быть задержки из-за сбоев.
"Если что-то не вовремя приходит, с задержками, это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических каких-то сбоев. Нужно понять, где конкретно что происходит", — обратил внимание глава государства.
Путин попросил участника СВО передать ему всю информацию и пообещал поручить руководству министерства обороны на конкретных примерах понять, где происходит сбой.
Ранее Лайф сообщал, что у задействованных в зоне проведения спецоперации добровольцев может появиться несколько льгот, положенных контрактникам. С соответствующим предложением выступила рабочая группа по вопросам СВО в докладе Путину. Глава государства подчёркивал, что добровольцы в СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с кадровыми военными.