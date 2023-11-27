Дети участников спецоперации могут получить новые льготы

В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей россиян, супруги которых участвуют в спецоперации на Украине. С соответствующим предложением выступил депутат Евгений Фёдоров, пишет RT со ссылкой на копию соответствующего письма.

Фёдоров напомнил, что на данный момент участники СВО и члены их семей освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц с безвозмездно получаемых выплат, материальной помощи и так далее. При этом супруги участников спецоперации, совмещающие работу с воспитанием детей, платят такие же налоги с зарплаты, как и другие граждане.

"В целях поддержки участников специальной военной операции, на иждивении у которых находятся супруги, которые совмещают воспитание детей с трудовой деятельностью, прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности десятикратного увеличения сумм налоговых вычетов на детей для работающих супругов военнослужащих на весь период участия последних в специальной военной операции на Украине", — сообщается в письме, адресованном главе Минтруда Антону Котякову.