Россияне начнут с 2025 года получать некоторые налоговые вычеты по упрощёнке
Глава ФНС Егоров анонсировал введение упрощённых вычетов за лечение и обучение
Федеральная налоговая служба начнёт с 2025 года предоставлять социальные вычеты в упрощённом порядке. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Даниил Егоров. Речь идёт о налоговых вычетах за спорт, лечение и образование.
Егоров отметил, что налоговики уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Ведомство получает информацию о сделках из банков и предзаполняет данные для налогоплательщиков.
"Теперь идём дальше: принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее", — приводит РБК слова главы ФНС.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ. Той же категории граждан предложили разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом за жильё. Кстати, не многие знают, что при покупке квартиры пенсионеры могут получить налоговый вычет сразу за четыре года. Как это сделать, Лайф рассказывал здесь.