Россияне начнут с 2025 года получать некоторые налоговые вычеты по упрощёнке

Федеральная налоговая служба начнёт с 2025 года предоставлять социальные вычеты в упрощённом порядке. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Даниил Егоров. Речь идёт о налоговых вычетах за спорт, лечение и образование.

Егоров отметил, что налоговики уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Ведомство получает информацию о сделках из банков и предзаполняет данные для налогоплательщиков.