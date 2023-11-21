День налоговика: История и традиции праздника Федеральная налоговая служба (ФНС) — это обширная централизованная система налоговых органов РФ. У неё есть свой праздник и даже своя медаль. Об истории налогового ведомства, работе налоговиков и их торжественной дате рассказывает материал Life.ru. 20 ноября, 21:01 День работника налоговых органов в России ежегодно отмечается 21 ноября, и 2023 год не станет исключением. Фото © Агентство "Москва"

Налоговые органы являются неотъемлемой частью эффективного функционирования государства, поскольку они поддерживают его финансовое здоровье и способствуют общему развитию. Налогообложение позволяет финансировать государственные услуги, инфраструктуру и программы социального обеспечения. Налоговые органы несут ответственность за сбор налогов и соблюдение налогового законодательства, играют жизненно важную роль в поддержании финансовой стабильности государства, предотвращая уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Кроме того, налоговики способствуют экономическому развитию, создавая прозрачную и справедливую налоговую систему, которая способствует инвестициям и росту бизнеса.

Когда отмечают День работника налоговых органов

День работника налоговых органов Российской Федерации отмечается ежегодно 21 ноября в соответствии с Указом Президента РФ № 1868 от 11 ноября 2000 года. Дата этого профессионального праздника фиксированная, официальным выходным не является.

ФНС России: механизм работы налоговых органов. Видео © YouTube / "Мир налогов"

История и традиции праздника

Создание единой налоговой системы на Руси принято относить ко временам Ивана Грозного, учредившего приказ Большого прихода. Это был первый государственный орган, централизованно заведовавший получением основных доходов страны. Почти через сто лет появился прообраз современного Налогового кодекса — Торговый устав.

Из 12 коллегий, учреждённых Петром I, четыре занимались финансами, в частности сборами и пошлинами. В начале XIX века Александр I создал министерства, в том числе Министерство финансов, отвечающее за доходы и расходы государственной казны. Налоговая система в Российской империи активно развивалась, особенно после отмены крепостного права. Пётр Столыпин, бывший министром финансов при Николае II, привнёс в эту систему элементы и структуры, которые успешно применяются в ряде стран и сейчас, спустя сто с лишним лет. В 1916 году был подписан указ о создании подоходного налога.

В современной России 21 ноября 1991 года Указом Президента Российской Федерации № 218 была образована самостоятельная Государственная налоговая служба Российской Федерации. К этой дате и приурочен День работника налоговых органов Российской Федерации. В 1998 году Госналогслужба России преобразована в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, а в 2004 году — в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ.

День налоговика отмечают все, кто имеет отношение к налоговой службе: инспекторы, сотрудники отдела обслуживания плательщиков, чиновники управления при Министерстве финансов, вспомогательный персонал. К торжествам присоединяются преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений. Руководители вручают отличившимся работникам почётные грамоты и дипломы, повышают в званиях и должностях. Высокопоставленные чиновники Министерства финансов проводят церемонию награждения лучших сотрудников. За выдающиеся достижения присваивается нагрудный знак отличия "Почётный работник ФНС России". Вечером традиционно устраиваются застолья в кругу коллег.

Всего в 2021 году в России было собрано 28,53 трлн рублей налогов — на 35,8% больше, чем годом ранее (21 трлн рублей). Более свежих данных пока нет. Фото © Агентство "Москва"

Интересные факты о налогах и налоговиках

"Москва слезам не верит" — выражение, связанное с историей налогообложения в Московском княжестве. Из многих городов в Москву стекались челобитчики с жалобами на высокие налоги. Царь часто жестоко наказывал жалобщиков, чтобы другим неповадно было. Это вызывало много горя и слёз. Налог на бездетность был введён в СССР в 1941 году. Бездетные супружеские пары обязаны были выплачивать в качестве штрафа 6% от своей зарплаты. Только после 50 лет граждане освобождались от уплаты этого налога. Самые высокие налоги взимаются в Дании (55,8% от зарплаты гражданина), Швеции (53,1%), Бельгии (50,5%), Франции (46,8%), Финляндии (45,3%), Австрии (43,9%), Нидерландах (38,8%) и Италии (38,2%). В Великобритании налоги составляют 32,8% от зарплаты гражданина, в Германии — 30,1%, а в Испании — 28,4%. Налоги с танцев живота до сих пор существуют в Египте. Танцовщицы обязаны платить государству дополнительный налог. В общей сложности он ежегодно составляет около 900 миллионов египетских фунтов, что эквивалентно 260 миллионам долларов США. Такой налог делает танец живота пятым по значимости источником дохода для государственной казны и лишь немногим уступает доходам от Суэцкого канала, туризма, экспорта нефти и производства хлопка. Засадить в тюрьму Аль Капоне удалось только налоговикам. Знаменитый американский гангстер вместе со своей преступной группировкой убил более 912 человек, занимался сутенёрством, контрабандой и распространением наркотиков. Однако полиция смогла привлечь его к суду только за неуплату налогов, и он был надолго посажен в тюрьму. Если бы не задолженность государству, то, возможно, Капоне продолжал бы свою преступную деятельность. Адольф Гитлер был налоговым уклонистом. Создатель Третьего рейха восемь лет уклонялся от выплаты налогов и к 1933 году, когда он пришёл к власти, сумма долга составляла 405 тысяч марок, что сегодня эквивалентно приблизительно восьми миллионам долларов США. Налоги он должен был платить и с продажи своей небезызвестной книги (запрещена в России), но тут для него придумали отговорку: сравнили с римским императором Юлием Цезарем, на которого закон об уплате налогов не распространялся. Первая в мире налоговая ставка была установлена и зафиксирована в самом Пятикнижии Моисея (Торе) и составляла 10% от всех доходов (десятина). Эта ставка взималась с каждого гражданина древнего Израиля и передавалась на поддержание храма. Таким образом, налоги в древнем Израиле не только являлись источником дохода для государства, но и использовались для поддержания религиозных институтов.

Авторы Андрей Соколов