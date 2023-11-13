Россиянам рассказали, как не нарваться на штрафы от налоговой после 1 декабря

Ежегодно все граждане России, имеющие в собственности любое имущество, обязаны заплатить налог за него до 1 декабря. Это так называемый местный платёж, который идёт не в федеральный бюджет, а в региональную казну.

Об этом рассказал редактор журнала финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан в беседе с RT, добавив, что размер налога также определяет местное подразделение ФНС.

Эксперт рассказал, что платить придётся за жилой дом, квартиру, комнату, гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершённого строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения и постройки на территориях СНТ.

"Размер налогового платежа рассчитывается на основе кадастровой стоимости объекта недвижимости. Ставку определяют местные власти, но есть ограничения: она не может быть выше 0,1% для квартир, жилых домов, гаражей и машино-мест. А для объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей, применяется ставка налога в 2%. Прочее имущество облагается налогом по ставке 0,5%", — объяснил Лоссан.

Специалист отметил, что оплатить квитанции необходимо до 1 декабря, иначе ФНС начислит пени, размер которых зависит от задолженности и длительности просрочки. Лоссан рассказал, что есть несколько способов внести платёж. Например, через Почту России, куда с 1 октября по 1 ноября приходит квитанция. Эксперт также добавил, что у ФНС есть "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и сервис "Заплати налоги", через которые также можно произвести оплату.