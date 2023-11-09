В России закроют лазейки по уклонению от налогов, пишут СМИ

Российское правительство доработало проект налоговых поправок, который ранее предложило Министерство финансов РФ. Документ с тезисами был опубликован на сайте ведомства. Изменения коснутся тех, кто постоянно находит лазейки по уклонению от уплаты налогов. Теперь это сделать будет намного труднее.

Уточняется, что в Госдуме нововведения рассмотрят во втором чтении 9 ноября. В частности, планируется ужесточить контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми фирмами. Компании будут платить повышенные штрафы за нарушения правил трансфертного ценообразования, сообщает РБК. К примеру, придётся заплатить не менее 500 тысяч рублей за нарушения во внешнеэкономических операциях. Также расширяется перечень лиц, которые могут считаться взаимозависимыми. Так, в него войдут контролируемые иностранные фирмы с одним контролирующим лицом.

Вместе с этим будет введён 15%-ный налог на любые услуги и работы, которые оказывают иностранные взаимозависимые фирмы российским компаниям. Фактически это будет приравнено к ставке на дивиденды. Многие эксперты пояснили, что для бизнеса наиболее чувствительным станет увеличение штрафа за использование нерыночных цен. С учётом пени он может достигать 300–400% от суммы недоимки.