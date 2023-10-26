Россиянам напомнили о вернувшемся после ковидного времени налоге

Российским вкладчикам, совокупный банковский доход которых за 2023 год превысит 130 тысяч рублей, нужно будет уплатить налог, введённый ещё в 2021 году, но замороженный на время ковида. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, необлагаемая сумма высчитывается путём умножения максимальной ключевой ставки ЦБ за год на один миллион рублей. Со средств, полученных сверх этого лимита, придётся заплатить НДФЛ.

"В настоящий момент максимальная ставка составляет 13%, значит, из общего дохода надо будет вычесть 130 тысяч рублей. Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придётся. Если превышает, то ставка налога составит 13%", — объяснил Виноградов.

До 1 февраля банки должны передать сведения о доходах клиентов в Федеральную налоговую службу, а она уже разошлёт уведомления плательщикам. Внести деньги нужно будет до 1 декабря 2024 года.