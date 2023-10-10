В России снизили НДС на товары для детей

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о расширении списка товаров для детей, которые облагаются налогом на добавленную стоимость по уменьшенной ставке в 10%. В перечень вошли мебель, в частности, манежи и стульчики для кормления, а также автокресла, велосипеды, ванночки для купания, бутылки для вскармливания, соски, подгузники и пелёнки. Ранее НДС для них был 20%.

В пояснительной записке говорится, что уменьшение налоговой нагрузки на производителей такой продукции простимулирует рост рынка и спрос со стороны потребителей. Кроме того, нововведение позволит предприятиям дополнительно выделять более четырёх миллиардов рублей каждый год на развитие. Закон вступит в силу не раньше 1 января 2024 года.