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Опубликовано 10 октября 2023, 15:59

В России снизили НДС на товары для детей

ГД приняла закон об уменьшении НДС до 10% на соски и другие детские товары

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о расширении списка товаров для детей, которые облагаются налогом на добавленную стоимость по уменьшенной ставке в 10%. В перечень вошли мебель, в частности, манежи и стульчики для кормления, а также автокресла, велосипеды, ванночки для купания, бутылки для вскармливания, соски, подгузники и пелёнки. Ранее НДС для них был 20%.

В пояснительной записке говорится, что уменьшение налоговой нагрузки на производителей такой продукции простимулирует рост рынка и спрос со стороны потребителей. Кроме того, нововведение позволит предприятиям дополнительно выделять более четырёх миллиардов рублей каждый год на развитие. Закон вступит в силу не раньше 1 января 2024 года.

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Ранее Лайф писал, что в Госдуму внесли закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. Таким образом, он вырастет на 18,5%.

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Unsplash / Sean Roy

Никита Осипов
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