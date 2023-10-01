Для россиян подорожают гамбургеры и чизбургеры
НДС на гамбургеры в России удвоился и достиг 20%
В России 1 октября вступила в силу налогово-правовая норма, регламентирующая размер НДС для гамбургеров и чизбургеров. Отныне эти продукты питания не относятся к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, а потому они лишаются прежних льгот.
Раньше налог на добавленную стоимость при продаже "кулинарных изделий вида сэндвич (включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия)" составлял 10%. Теперь же НДС на фастфуд составляет базовые 20%, так как в статье НК РФ ему присвоена категория "продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу и кулинарные изделия вида сэндвич)".
А ранее россиян предупредили о предстоящем подорожании апартаментов из-за введения нового налога для застройщиков. НДС будет взиматься лишь в том случае, если помещения строились с использованием договоров долевого участия.
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