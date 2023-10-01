Для россиян подорожают гамбургеры и чизбургеры

В России 1 октября вступила в силу налогово-правовая норма, регламентирующая размер НДС для гамбургеров и чизбургеров. Отныне эти продукты питания не относятся к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, а потому они лишаются прежних льгот.

Раньше налог на добавленную стоимость при продаже "кулинарных изделий вида сэндвич (включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия)" составлял 10%. Теперь же НДС на фастфуд составляет базовые 20%, так как в статье НК РФ ему присвоена категория "продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу и кулинарные изделия вида сэндвич)".