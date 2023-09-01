Россиянам разъяснили новый порядок уплаты налогов

В 2023 году каждый налогоплательщик в России имеет Единый налоговый счёт (ЕНС), который необходимо пополнять с помощью Единого налогового платежа (ЕНП). Благодаря этому не нужны отдельные квитанции по земельному, транспортному и имущественному налогам, ведь средства распределяются по ним автоматически, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко.

"Это своего рода электронный кошелёк, с которого Федеральная налоговая служба (ФНС) в автоматизированном режиме списывает средства для погашения начисленных налогов, пеней и штрафов", — сказала она в беседе с радио Sputnik.

Перечислять деньги на ЕНС следует заблаговременно, чтобы к 1 декабря на нём была необходимая сумма, в случае несвоевременной уплаты будут начисляться пени. Если же средств окажется недостаточно, они распределятся по всем начислениям пропорционально их величине. А в случае, если внесённая сумма окажется больше необходимой, деньги можно будет вернуть, подчеркнула Дайнеко.

При этом самозанятые по-прежнему смогут выбирать, как платить налог на профессиональный доход — с помощью ЕНП или отдельно, уточнила эксперт.