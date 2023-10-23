Белоусов: Эксперимент с отменой НДС для общепита могут расширить на другие отрасли

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о том, что эксперимент по отмене НДС для общепита планируется распространить и на другие отрасли. Об этом он сказал на парламентских слушаниях в Госдуме, которые посвящены развитию малого и среднего предпринимательства. По его словам, эта мера доказала свою эффективность, её планируют масштабировать.

"Планируем распространить эксперимент по переходному налоговому режиму в сфере общественного питания на другие отрасли. Он освобождает малый бизнес с выручкой менее двух миллиардов рублей от уплаты НДС и способствует обелению", — отметил Белоусов.