Белоусов: Эксперимент с отменой НДС для общепита могут расширить на другие отрасли
Вице-премьер Белоусов: Кроме общепита отмена НДС затронет и другие отрасли
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о том, что эксперимент по отмене НДС для общепита планируется распространить и на другие отрасли. Об этом он сказал на парламентских слушаниях в Госдуме, которые посвящены развитию малого и среднего предпринимательства. По его словам, эта мера доказала свою эффективность, её планируют масштабировать.
"Планируем распространить эксперимент по переходному налоговому режиму в сфере общественного питания на другие отрасли. Он освобождает малый бизнес с выручкой менее двух миллиардов рублей от уплаты НДС и способствует обелению", — отметил Белоусов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о расширении списка товаров для детей, которые облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке 10%. В перечень вошли мебель, в частности манежи и стульчики для кормления, а также автокресла, велосипеды, ванночки для купания и другие товары.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов