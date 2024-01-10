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10 января, 13:56

"Наш президент": Доброволец из Анадыря поделился впечатлениями от личной встречи с Путиным

Доброволец из Анадыря Никулин: Путин энергичный, такое чувство, что он молодеет

Президент России Владимир Путин в жизни очень энергичный и будто молодеет. Об этом заявил участник спецоперации, доброволец Кирилл Никулин, побывавший на прошедшей встрече главы государства с представителями общественности Анадыря.

"Впечатления отличные… [Он] живой, энергичный. Понятно, что и по телевизору его видно, но вживую вообще такое чувство, что он молодеет, наш президент", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства считает, что наша страна уже в этом году может одержать победу на Украине. Говоря же о вопросе президенту от другого военнослужащего о задержках выплат ветеранам, Никулин отметил, что российский лидер очень доступно объяснил, что бывают проблемы, но это решаемо.

"Ничего, подождём, потерпим, мы русский народ, сильный народ", — добавил он.

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Напомним, сегодня Владимир Путин впервые посетил Чукотку. По удалённому региону глава государства передвигается на специальном болотоходе и уже успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, ознакомившись с местными овощами, а также пообщаться с представителями общественности Анадыря. На встрече российский лидер объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями, пообещал изменить закон, запрещающий служить в ВС РФ после ранения, а также призвал уравнять в правах бойцов СВО и уроженцев Донбасса.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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