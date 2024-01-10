"Наш президент": Доброволец из Анадыря поделился впечатлениями от личной встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин в жизни очень энергичный и будто молодеет. Об этом заявил участник спецоперации, доброволец Кирилл Никулин, побывавший на прошедшей встрече главы государства с представителями общественности Анадыря.

"Впечатления отличные… [Он] живой, энергичный. Понятно, что и по телевизору его видно, но вживую вообще такое чувство, что он молодеет, наш президент", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства считает, что наша страна уже в этом году может одержать победу на Украине. Говоря же о вопросе президенту от другого военнослужащего о задержках выплат ветеранам, Никулин отметил, что российский лидер очень доступно объяснил, что бывают проблемы, но это решаемо.