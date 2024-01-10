Путин раскрыл многодетному отцу из Анадыря секрет управления большой страной

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Анадыря ответил на вопрос многодетного отца о том, как он справляется с управлением большой, многомиллионной страной. Президент подчеркнул, что чувствует в себе силы для решения задач, которые стоят перед Родиной. Он сравнил Россию с семьёй и признался, что его вдохновляют успехи соотечественников в разных сферах.

"Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач. Когда наши люди добиваются результатов, я смотрю на этих молодых, красивых, энергичных, талантливых людей, у меня такое чувство возникает, что как будто это мои дети, это наша семья", — отметил Путин, добавив, что радуется успехам, благополучию и потенциалу этих людей.