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10 января, 11:15

Путин раскрыл многодетному отцу из Анадыря секрет управления большой страной

Путин подчеркнул, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач

Российский президент Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Российский президент Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Анадыря ответил на вопрос многодетного отца о том, как он справляется с управлением большой, многомиллионной страной. Президент подчеркнул, что чувствует в себе силы для решения задач, которые стоят перед Родиной. Он сравнил Россию с семьёй и признался, что его вдохновляют успехи соотечественников в разных сферах.

"Я уже взрослый человек, хотя чувствую в себе силы, энергию для работы, для решения стоящих перед страной задач. Когда наши люди добиваются результатов, я смотрю на этих молодых, красивых, энергичных, талантливых людей, у меня такое чувство возникает, что как будто это мои дети, это наша семья", — отметил Путин, добавив, что радуется успехам, благополучию и потенциалу этих людей.

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В ходе той же встречи Путин выразил радость, что в России становится модным иметь много детей. Президент привёл прошлогоднюю статистику, согласно которой 60% мужчин и 70% женщин хотели бы иметь двух и более детей.

Никита Осипов
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