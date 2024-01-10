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10 января, 15:21

Песков: После визита на Чукотку можно сказать, что Путин видел всю Россию

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

После визита президента Владимира Путина на Чукотку можно сказать, что он "видел всю Россию". Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 10 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что он видел всю Россию", — обратил внимание представитель Кремля.

Песков отметил, что Чукотка — очень важный регион, самый северо-восточный субъект страны. Она целиком входит в Арктическую зону с экстремальными климатическими условиями и, между прочим, имеет морскую границу с США — через Берингов пролив с Аляской.

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Песков рассказал Лайфу, видел ли Путин на Чукотке бананы по тысяче рублей за килограмм

Как ранее сообщал Лайф, Путин на Чукотке прокатился на снегоболотоходе, посетил круглогодичный тепличный комплекс, похвалил чукотские овощи и поразился ценам на привозные, а ещё провёл встречу с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия были представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.

Марина Калегина
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