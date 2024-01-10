Песков: После визита на Чукотку можно сказать, что Путин видел всю Россию
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После визита президента Владимира Путина на Чукотку можно сказать, что он "видел всю Россию". Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 10 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что он видел всю Россию", — обратил внимание представитель Кремля.
Песков отметил, что Чукотка — очень важный регион, самый северо-восточный субъект страны. Она целиком входит в Арктическую зону с экстремальными климатическими условиями и, между прочим, имеет морскую границу с США — через Берингов пролив с Аляской.
Как ранее сообщал Лайф, Путин на Чукотке прокатился на снегоболотоходе, посетил круглогодичный тепличный комплекс, похвалил чукотские овощи и поразился ценам на привозные, а ещё провёл встречу с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия были представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.