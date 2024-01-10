Песков: После визита на Чукотку можно сказать, что Путин видел всю Россию

После визита президента Владимира Путина на Чукотку можно сказать, что он "видел всю Россию". Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 10 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что он видел всю Россию", — обратил внимание представитель Кремля.