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10 января, 15:01

Песков рассказал Лайфу, видел ли Путин на Чукотке бананы по тысяче рублей за килограмм

Песков заявил, что Путин знает о ситуации с ценами на продукты на Чукотке

Президент России Владимир Путин в курсе уровня цен на Чукотке, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Лайфа о том, видел ли глава государства бананы по тысяче рублей за килограмм. По словам представителя Кремля, стоимость продуктов в регионе вызвана его удалённостью.

Песков рассказал Лайфу, видел ли Путин на Чукотке бананы по тысяче рублей за килограмм. Видео © LIFE

"Здесь же ничего сделать нельзя, здесь всё завозится. Сейчас завозится по воздуху, а когда голая вода, завозится по воде. Поэтому, конечно, цены очень высокие на продукты питания, и гораздо выше, чем среднероссийские. Средняя зарплата тоже здесь повыше", — пояснил он.

Тем не менее, отметил Песков, необходимо работать над повышением уровня жизни в регионе.

Стоимость бананов в одном из магазинов Чукотки. Фото © LIFE

Стоимость бананов в одном из магазинов Чукотки. Фото © LIFE

"Наш президент": Доброволец из Анадыря поделился впечатлениями от личной встречи с Путиным
"Наш президент": Доброволец из Анадыря поделился впечатлениями от личной встречи с Путиным

Напомним, 10 января Владимир Путин впервые посетил Чукотку. За день глава государства успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, ознакомившись с местными овощами и ценами на них, а также пообщаться с представителями общественности Анадыря. В ходе встречи с последними он, в частности, анонсировал продление программы "Земский учитель" до 2030 года, объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями и назвал главное достижение нашей страны в 2023 году. Далее российский лидер встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.

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Александр Юнашев
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