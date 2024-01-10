Песков рассказал Лайфу, видел ли Путин на Чукотке бананы по тысяче рублей за килограмм

Президент России Владимир Путин в курсе уровня цен на Чукотке, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Лайфа о том, видел ли глава государства бананы по тысяче рублей за килограмм. По словам представителя Кремля, стоимость продуктов в регионе вызвана его удалённостью.

"Здесь же ничего сделать нельзя, здесь всё завозится. Сейчас завозится по воздуху, а когда голая вода, завозится по воде. Поэтому, конечно, цены очень высокие на продукты питания, и гораздо выше, чем среднероссийские. Средняя зарплата тоже здесь повыше", — пояснил он.