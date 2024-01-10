Путин провёл рабочую встречу с губернатором Чукотки Кузнецовым
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Рабочая встреча Владимира Путина и губернатора Чукотки Владислава Кузнецова. Видео © t.me / Кремль. Новости
В ходе встречи председатель правительства региона рассказал главе государства о добыче полезных ископаемых на Чукотке, а также об основных социально-экономических показателях. Кроме того, особое внимание было уделено проблемам аварийного жилья, вопросам развития логистики в регионе, туризма и высокоскоростного интернета.
"Владимир Владимирович, спасибо за столь подробный разговор с людьми — столь эффективный одновременно", — сказал в ходе встречи губернатор Чукотки.
Напомним, в среду, 10 января, Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигался по удалённому региону России на снегоболотоходе и успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, где ему показали местные овощи. В ходе встречи с жителями Анадыря российский лидер выступил против использования материнского капитала на покупку авто, но поручил проработать льготы на эти цели. Также Путин назвал самый важный результат прошлого года.
t.me / Кремль. Новости