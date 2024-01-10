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10 января, 13:02

Путин провёл рабочую встречу с губернатором Чукотки Кузнецовым

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Рабочая встреча Владимира Путина и губернатора Чукотки Владислава Кузнецова. Видео © t.me / Кремль. Новости

В ходе встречи председатель правительства региона рассказал главе государства о добыче полезных ископаемых на Чукотке, а также об основных социально-экономических показателях. Кроме того, особое внимание было уделено проблемам аварийного жилья, вопросам развития логистики в регионе, туризма и высокоскоростного интернета.

"Владимир Владимирович, спасибо за столь подробный разговор с людьми — столь эффективный одновременно", — сказал в ходе встречи губернатор Чукотки.

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Напомним, в среду, 10 января, Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигался по удалённому региону России на снегоболотоходе и успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, где ему показали местные овощи. В ходе встречи с жителями Анадыря российский лидер выступил против использования материнского капитала на покупку авто, но поручил проработать льготы на эти цели. Также Путин назвал самый важный результат прошлого года.

Обложка ©

t.me / Кремль. Новости

Ян Поланин
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