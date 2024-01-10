Путин провёл рабочую встречу с губернатором Чукотки Кузнецовым

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе встречи председатель правительства региона рассказал главе государства о добыче полезных ископаемых на Чукотке, а также об основных социально-экономических показателях. Кроме того, особое внимание было уделено проблемам аварийного жилья, вопросам развития логистики в регионе, туризма и высокоскоростного интернета.