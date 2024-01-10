"Показали, что РФ — самодостаточная страна": Путин назвал самый важный результат прошлого года

Россия показала всему миру, что она является самодостаточной страной во всех смыслах. Президент РФ Владимир Путин назвал это самым важным результатом прошлого года.

"Главное, что мы показали сами себе и всему миру, — это то, что Россия — самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперёд, уверенно смотрящая вперёд. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года", — заявил президент на встрече с жителями Анадыря.