"Показали, что РФ — самодостаточная страна": Путин назвал самый важный результат прошлого года
Путин: РФ показала миру, что является самодостаточной страной во всех смыслах
Россия показала всему миру, что она является самодостаточной страной во всех смыслах. Президент РФ Владимир Путин назвал это самым важным результатом прошлого года.
"Главное, что мы показали сами себе и всему миру, — это то, что Россия — самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперёд, уверенно смотрящая вперёд. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года", — заявил президент на встрече с жителями Анадыря.
Напомним, в среду, 10 января, Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигается по удалённому региону России на снегоболотоходе и уже успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, где ему показали местные овощи. В ходе встречи с жителями Анадыря глава государства выступил против использования материнского капитала на покупку авто, но поручил проработать льготы на эти цели.
ТАСС / Михаил Метцель