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10 января, 10:38

Путин заявил о "не лучших временах" даже у ведущих экономик Европы

Фото © Shutterstock.com

Фото © Shutterstock.com

Даже ведущие экономики Европы переживают сегодня не лучшие времена. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с жителями Анадыря. По словам главы государства, злорадствовать здесь не стоит, но факт остаётся фактом: "их зависимость от нас оказалась больше, чем наша от них".

"Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. У нас рост, а у них падение. Ну, сейчас не будем, это детали", — отметил российский лидер.

Сбылось спустя два месяца: Экс-глава МИД Австрии вспомнила пророческое заявление Путина о России
Сбылось спустя два месяца: Экс-глава МИД Австрии вспомнила пророческое заявление Путина о России

Ранее в ходе пресс-конференции перед Новым годом президент Владимир Путин заявил о хорошем запасе прочности российской экономики для дальнейшего развития страны. Он также отметил три главных преимущества современной России. Во-первых, это высокая консолидация российского общества. Во-вторых, устойчивость финансово-экономической системы страны, что вызывает удивление у Запада. В-третьих, возрастание возможностей силовой составляющей РФ.

Марина Калегина
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