Путин заявил о "не лучших временах" даже у ведущих экономик Европы

Даже ведущие экономики Европы переживают сегодня не лучшие времена. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с жителями Анадыря. По словам главы государства, злорадствовать здесь не стоит, но факт остаётся фактом: "их зависимость от нас оказалась больше, чем наша от них".

"Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. У нас рост, а у них падение. Ну, сейчас не будем, это детали", — отметил российский лидер.